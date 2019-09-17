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В сгоревшем доме Гонтаревой обнаружили интересную находку

вторник, 17 сентября 2019, 13:37
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В сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, полиция нашла зажигательную светло-шумовую ракету.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Отработала следственно-оперативная группа, криминалисты взяли образцы, чтобы выяснить, откуда взялось пламя. Будут соответствующие экспертизы, чтобы исследовать, были ли там легковоспламеняющиеся материалы. Предварительно мы говорим, что было какое-то незаконное проникновение", - рассказал спикера полиции Киевской области Николай Жукович.

По его словам, сейчас следователи осматривают видео с камер наблюдения. На камеру попал один человек. "Коктейля Молотова" не было. Правоохранители изъяли светло-шумовую зажигательную ракету и еще ряд вещественных доказательств, над которыми работает сейчас следственно-оперативная группа.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Злоумышленнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Полиция пока рассматривает все версии, не исключая даже короткое замыкание.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видеозапись масштабного пожара в доме бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтарєвой под Киевом.

Напомним, экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева в Лондоне попала под колеса автомобиля.

Позже Гонтарева прислала журналистам видео и фото, подтверждающие то, что она получила травмы в Лондоне из-за наезда на нее авто.

А в ночь на 5 сентября этого года в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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