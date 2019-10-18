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Давление на "Криворожсталь" и реприватизация "Укртелекома" нанесут Украине убытки и имиджевые потери - политолог

пятница, 18 октября 2019, 16:35
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Заявления о возможной реприватизации "Криворожстали" и "Укртелекома", другие нападки на крупный бизнес нанесут убытки государству и негативно влияют на инвестиционный климат.

Об этом политический эксперт Николай Давидюк написал в Facebook, передают "Украинские новости".

"Олигархические комбинации стоят государству слишком дорого в финансовом, имиджевом и политическом планах. Политические атаки, которые мы наблюдаем, вызваны желанием местных олигархов выдворить из страны иностранный капитал. Который и налоги платит, и стандарты внедряет, и с ним конкурировать трудно. Поэтому атаки - это инструмент смены собственника или подчинения владельца под себя. В итоге получаем очередной ущерб инвестиционному климату, международные скандалы и потерянные инвестиции", - пишет Давидюк.

По его словам, даже если госорганы имеют вопросы к "Криворожстали" или "Укртелекому", необходимо не оказывать давление или инициировать смену собственника, а вести цивилизованный процесс, направленный на обеспечение выполнения обязательств, взятых частными собственниками предприятий при их приватизации.

"Ведь если из трех тысяч плановой большой приватизации мы будем возвращать каждое из предприятий и выплачивать каждому деньги, а не идти в суд с требованиями исполнения обязательств - далеко мы так не пройдем и госбюджет явно не наполним", - убежден эксперт.

Также Давидюк отметил, что пересмотр итогов приватизации имеет важный политический подтекст. Речь идет о репутационных рисках для команды президента Владимира Зеленского. Политолог отмечает, что в случае начала реприватизационных процессов, Зеленский потеряет легитимность в глазах Запада и доверие сторонников.

Напомним, в проекте госбюджета на 2020 год, принятом 18 октября Верховной Радой в первом чтении, план поступлений от приватизации составляет 13 млрд грн. По итогам первого полугодия 2019 года госбюджет получил от приватизации 265 млн грн.

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