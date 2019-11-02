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В Мариуполе посреди улицы зарезали бизнесмена: фото, видео и данные о задержанном

суббота, 02 ноября 2019, 12:53
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1 ноября в Мариуполе неизвестные убили мужчину прямо в его автомобиле. Выяснилось, что в результате нападения погиб предприниматель.

Сперва люди подумали, что водителю стало плохо и он потерял контроль над авто. Автомобиль выехал за пределы проезжей части на тротуар и столкнулся с в деревом.

Прибывшие на место сотрудники "скорой" констатировали смерть мужчины. Очевидцы говорят, что у погибшего было ножевое ранение.

Позже стало известно, что убили владельца кафе "Пармезан" Александра Кузнецова, у которого осталась супруга и маленький ребенок.

В свою очередь мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что у следствия есть информация, кто это сделал и преступление будет раскрыто по горячим следам.

Позже стало известно о задержании подозреваемого 1988 года рождения, с которым у погибшего на дороге возник конфликт.

Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, что бывшего мэра российского города Киселевск Сергея Лаврентьева нашли застреленным у себя же дома.

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