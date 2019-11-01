В России в перестрелке убит бывший мэр: фото, видео и все подробности

Бывшего мэра российского города Киселевск Сергея Лаврентьева нашли застреленным у себя же дома.

Как сообщает местная пресса, рядом с экс-мэром находилось еще одно тело. По предварительной информации, это был один из нападавших, которого Лаврентьев успел застрелить.

По предварительной информации, причиной нападения на дом экс-чиновника стали бизнес интересы.

В городе полиция объявила "план-перехват".

На месте преступления нашли десятки стреляных гильз от пистолета-пулемета "Кедр" и охотничьего ружья. Также известно, что нападавшие прибыли сюда минимум на пяти автомобилях.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Сергей Лаврентьев (на фото слева) родился в 1960 году. В марте 2003 года он был избран главой города и руководил им до 2018 года.

Напомним, что правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Заможного, совершенное в 2016 году.