​Названы главные угрозы от решения КСУ по пенсиям для украинцев

Решение Конституционного суда, признавшего неконституционным положение об ограничении права на пенсию по выслуге лет, несет в себе ряд угроз.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам пенсионной реформы Тарас Козак.

Ранее КСУ признал неконституционным решение правительства о том, что люди, имеющие право на пенсию по выслуге лет, могут воспользоваться этим правом, лишь достигнув 50-55 лет в зависимости от профессии.

Тарас Козак высказал опасение о том, что решение КСУ может повлечь за собой другие представления о неконституционности по поводу пенсий, а также различных льгот.

Он предположил, что антиукраинские силы в Верховной Раде смогут делать популистские представления в КС - например, о снижении тарифов и налогов и "всего, что подрывает базис для существования суверенного государства".

Еще одной опасностью такого решения КСУ может стать увеличение нагрузки на госбюджет. Тем, кто не доработал до 50-55 лет, но все же имеет право на пенсию за выслугу лет, потребуются дополнительные средства на выплату пенсий.

Кроме того, пока неясно, будут ли выплачиваться компенсации задним числом тем, кто до вердикта КС не получал такие пенсии.

По словам Тараса Козака, на сегодняшний день оценить финансовые последствия этого решения крайне сложно.

"Но это точно десятки миллиардов гривен ежегодно, соответственно увеличение дефицита Пенсионного фонда. И закрывать эти средства нечем", - сказал эксперт.

Чтобы закрыть дыру в бюджете, придется сокращать расходы на армию, учителей и других бюджетников, или включить печатный станок. Но это привет к обесцениванию гривны.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - В Украине принято важное решение по пенсиям: что изменится.