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​В Украине повысили пенсии: кто будет получать больше

среда, 26 июня 2019, 20:36
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В Украине повысят пенсии до 2 тысяч гривен для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет.

Такое постановление принял Кабинет министров Украины на заседании в среду, передают "Украинские новости".

Документом установлено, что с 1 июля в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, денежной помощи, индексации и других доплат (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) для пенсионеров, имеющих достаточный страховой стаж, не достигает 2 тыс. гривен, таким пенсионерам будет сделана доплата к пенсии, в сумме, которой не хватает до этого размера.

Финансирование выплат будет осуществлено за счет средств госбюджета, предусматривающей покрытие дефицита Пенсионного фонда.

По данным Министерства социальной политики, разработавшего документ, в рамках изменений пенсии будут повышены для приблизительно 2,5 млн человек. На реализацию решения требуется 643 млн гривен в месяц.

Как сообщал "Апостроф", с 1 июля в Украине повысили социальные стандарты.

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