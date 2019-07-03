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​Американские бизнесмены требуют от Коломойского сотни миллионов: названа причина

среда, 03 июля 2019, 16:33
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Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас в Украине подали в суд на олигарха Игоря Коломойского с требованием компенсации морального вреда на 200 млн гривен после его интервью программе "Схемы: коррупция в деталях".

Об этом сообщает Радио Свобода.

В интервью Коломойский назвал их "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий".

Фруман и Парнас также являются клиентами Рудольфа Джулиани - личного адвоката американского президента Дональда Трампа .

В исковом заявлении в Голосеевский районный суд, предоставленном адвокатом Алиной Самарец, говорится, что слова Коломойского в интервью о том, что Фруман и Парнас является "аферистами" и "находятся под расследованием США", а также "собирают с людей деньги под предлогом знакомства с Рудольфом Джулиани, который является адвокатом президента США Дональда Трампа", повредили чести, достоинству и деловой репутации двух граждан Америки, которые являются" важными бизнесменами в своей стране ".

Также отдельные фразы олигарха были расценены как угрозы жизни и здоровью, поэтому Фруман и Парнас написали соответствующие заявления в правоохранительные органы Украины и по рекомендации защиты "вынуждены были оставить свои дела в Украине и уехать в США".

Фруман и Парнас просят суд признать недостоверной информацией заявления в интервью и взыскать с Игоря Коломойского в качестве компенсации за моральный ущерб в 200 млн грн.

Коломойский сказал, что не будет комментировать информацию об иске, чтобы "не расценили как попытку повлиять на суд".

Парнас добавил, что заявление о возможном преступлении со стороны Коломойского также будет представлено в американские правоохранительные органы.

Лев Парнас и Игорь Фруман - американские бизнесмены, причастные к благотворительной организации American Friends of Anatevka. Анативка – построенный на средства еврейской общины населенный пункт в Киевской области для еврейских переселенцев с востока Украины.

Как сообщал "Апостроф", граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас подали заявления в правоохранительные органы Украины о том, что бизнесмен Игорь Коломойский угрожал им убийством.

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