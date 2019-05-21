Угрожал убийством: ГПУ получила от американцев заявление против Коломойского

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас подали заявления в правоохранительные органы Украины о том, что бизнесмен Игорь Коломойский угрожал им убийством.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает LIGA.net.

Само заявление направлено в Государственное бюро расследований.

"Да, к нам зашло вчера такое заявление в общественную приемную… Реакция должна быть в первую очередь у Госбюро расследований (ГБР), куда подано. Нам подана копия. Все вопросы должны быть к непосредственным следователям по тому или иному делу. В данном случае это к ГБР", - сказала она.

Спикер уточнила, что ГПУ будет выступать в указанном деле в качестве процессуальных руководителей. В то же время в Госбюро расследований отрицают подачу заявления.

Адвокат американских граждан Алина Самарец уточнила информацию о подаче заявления.

Она сказала, что заявление "о том, что Коломойский угрожал убийством моим клиентам" направлено генпрокурору Юрию Луценко, главе МВД Арсену Авакову и главе ГБР Роману Трубе. Самарец уточнила, что Фруман и Парнас обратились в правоохранительные органы по совету адвоката Рудольфа Джулиани.

Обвинение в адрес Коломойского основано на его фразе из интервью, что Фруман и Парнас "будут выведены на свет божий".

"Они это расценили как угрозу убийством", - отметила адвокат.

Она уточнила, что правоохранительные органы должны принять решение об открытии уголовного дела в течение 24 часов с момента подачи заявления.

Как сообщал "Апостроф", ранее персональный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани выразил возмущение тем, что олигарх Игорь Коломойский после приезда в Украину угрожал двум американским гражданам.