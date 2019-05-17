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​Коломойский озвучил свои планы на президентский срок Зеленского

пятница, 17 мая 2019, 22:59
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Олигарх Игорь Коломойский планирует ближайшие пять лет жить в Украине.

Об этом он заявил в интервью "Схемам".

"Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине. Потому что я надеюсь на верховенство права в стране", - сказал олигарх.

В то же время на вопрос, связано ли это с его отношениями с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, он ответил, что нет.

"Нет, никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - отметил Коломойский.

По его словам, он не планирует посещать администрацию президента Зеленского.

"Я планирую жить в Украине и наслаждаться жизнью в Украине. Без всяких посещений", - заверил олигарх.

Как сообщал "Апостроф", 16 мая олигарх и бизнесмен Игорь Коломойский, которого связывают с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским, вернулся в Украину.

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