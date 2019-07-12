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​Экономисты подсчитали потери экономики Украины от моратория на землю

пятница, 12 июля 2019, 17:34
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Украина способна ввести рынок земли, что могло бы стать одним из драйверов роста экономики.

Об этом заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью "Громадському".

Как отметил Гуриев, это было бы важным шагом вперед с точки зрения повышения конкурентоспособности Украины, повышения доходов населения, продуктивности сельского хозяйства и агробизнеса.

"Мы приветствуем земельную реформу, как мы приветствовали ее и при прошлом правительстве", - добавил он.

Гуриев сообщил, что "различные оценки говорят о том, что нынешняя ситуация с отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на один процент".

Главный экономист ЕБРР предлагает объяснять народу, что такое земельная реформа.

"Нынешняя ситуация не способствует благополучию людей, которые живут и работают на земле. Тот факт, что землю нельзя использовать в качестве залога, нельзя продать, значит, что производительность сельского хозяйства ниже, чем могла бы быть", - сообщил Гуриев.

Как сообщал "Апостроф", в ЕБРР рассказали о программах помощи МСБ и производителям мебели в Украине в рамках инициативы ЕС EU4Business.

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