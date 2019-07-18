​Скоро коммунизм будет: соцсети впечатлила идея Зеленского по отмене коммуналки для пенсионеров

Президент Украины Владимир Зеленский ищет возможность для упразднения коммунальных платежей для малообеспеченных пенсионеров в возрасте свыше 70 лет.

Об этом он заявил в видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале "Зе!Президент".

"Есть идея. Сейчас очень сложно о ней говорить, но я думаю, что идея очень креативная. Сейчас находят ребята наши экономическую модель, как когда человек, которому за 70 лет, который уже не может работать, он уже достаточно работал на страну по 40, по 50 лет, как этому человеку не платить коммуналку", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, тарифы на коммунальные услуги в Украине снизились на 12%. Этого, по его словам, не достаточно, однако "это только первый шаг".

Вместе с тем Зеленский признал, что резкое снижение тарифов без повышения доходов бюджета приведет к образованию в бюджете дыры.

Пользователи Facebook скептически отнеслись к коммунальной инициативе президента.

Как сообщал "Апостроф", НАК "Нафтогаз Украины" снизит в июле цену на природный газ для населения на 10,4% по сравнению с июнем.