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В Украине заработал сервис "е-пенсия": как им пользоваться и что нужно знать

пятница, 09 августа 2019, 16:44
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В Украине запустили новый сервис "е-пенсия", благодаря которому украинцы могут обратиться за назначением пенсии в онлайн режиме, через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом рассказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, передает Укринформ.

По его словам, через этот сервис можно подать все документы, необходимые для получения пенсионного обеспечения. А позже, обратившись в отделение после получения соответствующего СМС, получить удостоверение.

Как сообщил директор Департамента информационных систем и электронных реестров Александр Малецкий, для того, чтобы подать заявку онлайн, необходимо зарегистрироваться на вебпортале электронных услуг, а дальше - следовать инструкциям: заполнить анкету, загрузить необходимые документы, подписать заявление электронной подписью и отправить ее в ПФУ. Причем, воспользоваться услугой украинцы могут бесплатно.

В то же время заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко сообщила, что на обработку заявления отведено 10 дней.

"Если документы, которые прикреплены к электронному заявлению, соответствуют стандартным требованиям, для рассмотрения любого заявления в органах Пенсионного фонда предоставляется срок 10 дней. По результатам рассмотрения заявления в течение 10 дней поступает информационное сообщение или о результатах назначенной пенсии, или о том, что необходимы дополнительные документы или, возможно, какие-то другие нюансы", - отметила Ковпашко.

На данный момент уже 11 человек подали документы на назначение пенсионного обеспечения, воспользовавшись сервисом "е-пенсия".

Подробнее о недавнем повышении пенсий в Украине, читайте в материале "Апострофа": Повышение пенсий: кто стал богаче в июле, а кому ждать до зимы.

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