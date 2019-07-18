Повышение пенсий: кто стал богаче в июле, а кому ждать до зимы

Пенсии украинцев растут. Так, за первые шесть месяцев 2019 года увеличился средний размер пенсий, а с 1 июля выросла минимальная пенсия. "Апостроф" выяснил, кому и на сколько увеличили пенсии, и когда ждать дальнейшего роста пенсионных выплат в Украине.

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляет чуть более 3 тысяч гривен (3005,96 гривны). Такие данные обнародовал в Facebook Пенсионный фонд страны. Всего на текущий момент в Украине начитывается 11,3 миллиона пенсионеров.

Для сравнения: в январе нынешнего года, по данным Министерства финансов, средняя пенсия составляла 2645,66 гривны.

Пенсии по минимуму

С июля в стране также увеличилась минимальная пенсия. Если до этого она составляла 1497 гривен, то теперь – 1564 гривны. Это повышение обусловлено увеличением размера прожиточного минимума: согласно госбюджету Украины на 2019 год, с 1 июля прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, а именно к нему привязана минимальная пенсия, установлен на уровне 1564 гривны.

Также увеличилась максимальная пенсия, которая также привязана к прожиточному минимуму (10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность), - до 15 640 гривен.

Как сообщили в Пенсионном фонде, в связи с увеличением прожиточного минимума, помимо "минималки" и "максималки", перерасчету, в частности, подлежат доплаты за сверхнормативный стаж, надбавки к пенсиям за особые заслуги перед Украиной, доплаты к пенсиям ветеранам войны, жертвам нацистских преследований, участникам боевых действий, "чернобыльцам", почетным донорам.

В целом, повышение коснулось почти 7 миллионов человек, то есть более половины всех пенсионеров.

Все привязанные к прожиточному минимуму повышения, произошедшие 1 июля 2019 года, Пенсионный фонд свел в единой таблице.

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Есть и другие повышения. Так, с 1 июля до 2 тысяч гривен увеличились пенсии получавших ранее "минималку" граждан, имеющих полный страховой стаж, который составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. В данном случае, речь идет о чуть более чем 2,5 миллиона человек.

А судьи кто?

В первой половине 2019 года пенсии украинцев значительно выросли - в среднем на 13,6%, подсчитали эксперты общественной организации "Национальный совет экономического развития". Глава организации Алексей Дорошенко на свой странице в Facebook написал, что больше всего - почти на 58% - выросли пенсии судей, которые по состоянию на 1 июля в среднем составляли 45 305 гривен. На 20,4% - 2402 гривны увеличились пенсии по инвалидности, на 18% - пенсии по утрате кормильца. Пенсии за выслугу лет подросли к 1 июля на 11% - в среднем до 2773 гривен. Меньше всего - на 3,1% - выросли военные пенсии – до 4827 гривен.

Следует напомнить, что общее увеличение пенсий связано с их автоматическим перерасчетом в марте 2019 года в рамках принятой в октябре 2017 года пенсионной реформы. Рост составил 17-20%.

Премьерские перспективы

Когда теперь ждать нового повышения? Поскольку избирательная кампания подошла к концу, очевидно, нескоро. Правда, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая не оставляет надежд на то, чтобы снова - уже в третий раз - возглавить правительство, обещает избирателям дальнейшее повышение пенсий. При этом она справедливо отмечает, что рост числа проголосовавших за ее партию на парламентских выборах 21 июля, увеличивает ее шансы на премьерство, а, значит, на повышение пенсий для граждан.

Пока сложно сказать, кто будет следующим украинским премьером. Тем не менее, вполне очевидно, что в конце нынешнего года, а, точнее, 1 декабря, минимальная пенсия снова увеличится в связи с повышением прожиточного минимума согласно госбюджету до 1638 гривен (прожиточный минимум в Украине пересматривается дважды в год - 1 июля и 1 декабря).

Нынешний премьер-министр Владимир Гройсман, который перед парламентскими выборами без устали рассказывает об успехах своего правительства и делится планами будущих свершений, недавно анонсировал с 1 января 2020 года повышение для военных пенсионеров – на 25%.

Кроме того, в марте 2020-го, как и в нынешнем году, будет осуществлен массовый автоматический перерасчет пенсий в рамках пенсионной реформы – если, конечно, как заявил недавно вице-премьер Павел Розенко, новое правительство не отменит это повышение.

Однако, как знать, возможно, новая власть продолжит славные традиции "папередников" в виде пенсионных подачек на несколько гривен, представляя это как неусыпную заботу о подведомственном населении.