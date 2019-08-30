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​Новый кредитный транш для Украины: названы сроки визита в Киев миссии МВФ

пятница, 30 августа 2019, 10:31
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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет в Киеве через несколько недель для проведения переговоров относительно новой программы сотрудничества с Украиной.

Об этом, отвечая на вопросы депутатов в ходе заседания Верховной Рады, сообщил новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он подчеркнул, что новому парламенту и Кабинету министров необходимо будет изменить отношение к Украине в мире.

"И основой для таких изменений должно быть сотрудничество с нашими международными партнерами и кредиторами. Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества с Украиной", - заявил он.

Гончарук подчеркнул, что сегодня в Украине очень дорогие ресурсы, и инвесторы не доверяют ей как стране для вложения инвестиций.

По его словам, дешевое кредитование станет одной из тактических целей нового состава Кабмина.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 29 августа, Верховная Рада Украины утвердила состав нового правительства.

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