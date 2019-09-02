​В новом Кабмине отчитались о первых победах в борьбе с рейдерством

В Украине появилась возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме, а также открытые данные о юрлицах стали публиковаться ежедневно.

Об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в своем Facebook.

По словам министра, Украина одержала первые небольшие победы в борьбе с рейдерством. В частности, теперь открытые данные о юридических лицах (ЕГР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно.

"Часто рейдерство выражается в том, что у компании вдруг поменялись собственника или директора, в то время как реальные владельцы об этом ничего не знают. И если раньше жертва рейдерства мог узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием до недели (за это время компанию могут "отжать" еще больше - забрать активы, перепродать и т.д.), то теперь задержка будет до одного дня", - рассказал Дубилет.

Также появилась возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме через iGov, что позволит более оперативно реагировать на действия мошенников.

"Раньше, чтобы подать жалобу, вам нужно было, во-первых, нанять юристов, которые подготовят для вас большой пакет документов (и даже с этим половина заявок отклонялось по формальным причинам). Более того, пока эти документы доходили до комиссии через цепочку канцелярий, могло пройти 2 недели. Мы же создали на iGov форму, которую почти невозможно заполнить так, чтобы ее отклонили по формальным признакам. Более того, она поступает в работу комиссии мгновенно", - сообщил министр.

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