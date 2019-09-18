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​Рада приняла важный закон об уменьшении давления на бизнес

среда, 18 сентября 2019, 14:21
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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, упраздняющий уголовную ответственность за фиктивное предпринимательство.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Инициативу поддержали 347 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В законопроекте №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины по поводу уменьшения давления на бизнес" утверждается, что уголовная ответственность за фиктивное предпринимательство "давно является одним из способов давления на бизнес в Украине".

"Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключить ст. 205 УК Украины, по которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет", – сказано в пояснительной записке.

Закон также предусматривает повышение размера сумм непоступления в бюджет налогов, сборов и других платежей для установления признаков преступлений, предусмотренных статьей об уклонении от налогов. Теперь под значительным размером непоступивших средств подразумевают сумму, превышающую необлагаемый минимум доходов граждан в 3 тыс. раз и до 5 тыс. (от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн), под крупным размером – в 5 тыс. раз и более (от 85 тыс. грн до 119 тыс. грн), под особо крупным – в 7 тыс. раз и более (от 119 тыс. грн).

Как сообщал “Апостроф”, ранее в сети высмеяли новый законопроект о противодействии коррупции, принятый Верховной Радой 13 сентября.

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