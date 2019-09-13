Новый украинский закон о стукачах высмеяли меткими фотожабами

В сети высмеяли новый законопроект о противодействии коррупции, принятый Верховной Радой 13 сентября.

В частности, пару фотожаб на тему опубликовал и известный политолог Алексей Голобуцкий.



На своей странице в Facebook он поделился с подписчиками веселыми картинками.

Отметим, что принятый закон предполагает награду для тех, кто готов слить коррупционеров. Но, как оказалось, украинцы не очень-то заинтересованы быть "стукачами".



В комментариях пользователи активно обсуждают данную тему. Многие пишут, что этот законопроект - в некотором смысле возвращение в 1937 год.

Напомним, что законопроект предусматривает вознаграждение тем, кто предоставит ценные для суда данные о тяжелых коррупционные преступления. В таком случае обличитель сможет получить 10% от суммы, но не более 12 млн гривен.



Подробнее о разоблачителях коррупции и их защите, читайте в материале "Апострофа": Бойся, коррупционер: как разоблачители помогут Украине.