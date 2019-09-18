Рада приняла закон об уменьшении давления на бизнес: что изменится

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины об уменьшении давления на бизнес". За документ проголосовали 347 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Данный законопроект был определен президентом Украины Владимиром Зеленским, как неотложный.

Законом предусматривается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключить статью 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

Также законом повышается размер сумм фактического непоступления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей для установления наличия признаков составов уголовных преступлений, предусмотренных ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", ООН призывает доноров активизировать усилия по наполнению Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине для того, чтобы до начала зимы найти 52 млн долларов для обеспечения наиболее острых гуманитарных потребностей на Донбассе.