​В ООН пытаются найти деньги для Донбасса: названы сроки и сумма

ООН призывает доноров активизировать усилия по наполнению Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине для того, чтобы до начала зимы найти 52 млн долларов для обеспечения наиболее острых гуманитарных потребностей на Донбассе.

Об этом рассказал на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает "Укринформ".

По его словам, план гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2019 год предусматривает общие финансовые потребности на уровне 162 млн долларов и сейчас наполнен на 32%.

“ООН и наши гуманитарные партнеры срочно призывают найти 52 млн долларов, чтобы обеспечить наиболее острые и срочные гуманитарные потребности с приближением зимы, когда температура снизится до отметок от -15 до -20 по Цельсию”, - рассказал Дюжаррик.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали историю Мусы Умаханова – бывшего наемника российских оккупантов на Донбассе, который получил ранение и вернулся в Россию, чтобы заниматься политической деятельностью. В регистрации на выборах в Мосгордуму ему отказали, и теперь он вынужден жить на социальные выплаты.