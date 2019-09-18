Родина тебя забудет, сынок: украинский офицер поделился показательной историей про "героя" Новороссии

В сети рассказали историю Мусы Умаханова – бывшего наемника российских оккупантов на Донбассе, который получил ранение и вернулся в Россию, чтобы заниматься политической деятельностью. В регистрации на выборах в Мосгордуму ему отказали, и теперь он вынужден жить на социальные выплаты.

Об этом написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

Он добавил, что теперь Умаханов находится в оппозиции к Кремлю и президенту РФ Владимиру Путину, поскольку справедливо считает, что его бросили после участия в захватнической войне на Донбассе.

"Родился в России, республика Дагестан, Махачкала. Решаешь ехать на "гражданскую" войну в Украине и получаешь ранение, результатом которого является паралич. Понимаешь что нужно ехать обратно в Россию, но и там тебя не ждут. Регистрируешься кандидатом в депутаты в "московский городской совет" чтобы отстаивать права таких как ты ихтамнетов, но тебя и здесь опять забывают и снимают с выборов. И ты сидишь парализованный, всеми брошен на произвол судьбы с нищенской пенсией и пишешь посты с обвинениями Путина", - написал Штефан Штирлиц.

На сайте "Миротворец" об Умаханове сказано, что он является обладателем нагрудного знака "Доброволец Донбасса", а также что получил ранение в 2016 году в районе Донецкого аэропорта.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Мариуполе убили выпущенного в суде боевика ДНР. Позже стало известно, что он угрожал жителям города.