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Стало известно об увольнении топ-чиновника из ведомства Холодницкого

среда, 25 сентября 2019, 15:41
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Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко уволился.

Об этом сообщает Украинская правда.

Сам Кривенко подтвердил эту информацию в переписке с журналистом издания, отметив, что уволился по состоянию здоровья.

"Устал", - отметил заместитель Холодницкого.

Когда именно он написал заявление на увольнение неизвестно.

В августе 2018 "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на декларацию Кривенко сообщал, что Назар Холодницкий занял своему заместителю Владимиру Кривенко более 600 000 гривен.

На эти деньги Кривенко купил квартиру за более чем 2 миллиона гривен.

Как сообщал "Апостроф", и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

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