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​​Украинцев ждет скрытое повышение пенсионного возраста: прогноз и график изменений на ближайшие годы

пятница, 27 сентября 2019, 12:38
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Украинские власти намерены в ближайшие годы продолжать политику скрытого повышения пенсионного возраста.

Такое мнение озвучили опрошенные "Комсомольской правдой" эксперты.

Среди таких мер - ввод дополнительных условий для выхода на пенсию по возрасту.

"Украина будет плавно дрейфовать в сторону "эстонской" модели, где планируют привязать пенсионный возраст к "ожидаемой продолжительности жизни" и начислять пенсию по первому уровню исходя из стажа, а не уровня зарплаты", - рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.

Эксперт предупреждает: в Эстонии есть второй и третий уровни пенсионного накопления, которые являются индивидуальными накоплениями граждан.Тогда как в Украине реформировать будут солидарную пенсионную систему, не дав людям возможность индивидуального накопления.

"В условиях перевернутой демографической пирамиды солидарная пенсионная система не работает. Когда ее демонтируют в Украине? Когда появится повод. А когда он появится? Во время очередного кризиса", отметил эксперт.

В настоящее время в Украине действуют нормы, принятые еще в октябре 2011 года. Тогда было решено повышать пенсионный возраст для женщин на полгода каждый год в течение 10 лет. График на оставшиеся до конца реформы время выглядит так:

  • Выход на пенсию в 59 лет – если родились с 1 апреля по 30 сентября 1960 года;
  • 59 лет 6 месяцев – если родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года;
  • 60 лет – если родились с 1 апреля по 31 декабря 1961 года.

То есть, уже с 1 октября этого года пенсионный возраст будет повышен до 59,5 лет.

Кроме того, в Украине есть и другие ограничения, которые не позволяют гражданам рано выходить на пенсию.

Так, с 1 января 2019-го на пенсию в 60 лет могут выйти только те, кто заработал как минимум 26 лет стажа. Остальным придется трудиться до 63 и даже 65 лет.

Украинцы, которые имеют 15 лет стажа, могут выйти на “заслуженный отдых” в 65 лет. Те, у кого стаж от 16 до 25 лет – в 63 года. Если он больше 26 лет – в 60.

Постепенно эти нормы будут повышать – ежегодно на год аж до 2028-го. Идея пенсионной реформы простая – тот, кто работал, выходит на пенсию вовремя. Если работал, но меньше 35 лет (к 2028-му), то заслуженный отдых переносится.

"По сути, это будет повышение пенсионного возраста для половины населения", - предупредили в издании.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы главные параметры госбюджета Украины на 2020 год.

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