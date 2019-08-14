RU  UA  EN

среда, 14 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 августа

14:45
Под Киевом поймали банду вооруженных грабителей: опубликованы фото
14:40
Адаптация классики: вышел трейлер фильма “Маленькие женщины” с Эммой Уотсон и Мерил Стрип
14:26
Где смотреть онлайн АЗ Алкмар - Мариуполь: расписание трансляций
14:23
В Украине изменили порядок выплаты жилищных субсидий: документ
14:19
В Украине появится полный список с важными данными про ветеранов войны
14:07
В "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов
13:59
Украина выиграла важный тендер на поставку самолетов в Америку: первые подробности
13:53
Мы посмотрели "Однажды в Голливуде", и вот что нужно знать о фильме Тарантино заранее: без спойлеров
13:50
Истерия продолжается: в Украине жестко ответили на новые фантазии оккупантов про Днепр
13:40
Где смотреть онлайн Заря - ЦСКА: расписание трансляций
13:22
Стало известно о многомиллионных долгах покойного солиста The Prodigy
13:20
Порошенко обвинил команду Зеленского в еще одном выстреле в спину армии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине изменили порядок выплаты жилищных субсидий: документ

среда, 14 августа 2019, 14:23
переглянути новину українською

На заседании 14 августа Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты жилищных субсидий.

В документе говорится, что теперь у получателя есть возможность самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты.

Также отмечается, что информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд будет передавать автоматически. Таким образом, льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

Dodatok (14) from Piter234903

Напомним, что украинский почтовый оператор "Укрпочта" выплатил пенсионерам, получающим выплаты через почтовые отделения, 4,8 миллиарда гривен монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг.

Ранее "Апостроф" сообщал, что представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил о планах Офиса президента расширить число получателей субсидий.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Закошмарить" Украину: решится ли Путин на новую войну

Война, которую не выиграть: какую ошибку совершает Зеленский

Абсолютная власть и "слуги народа": сколько продержится моно­­большинство в Раде

Без Авакова каши не сваришь: что мешает формированию нового Кабмина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: