В Украине изменили порядок выплаты жилищных субсидий: документ

На заседании 14 августа Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты жилищных субсидий.

В документе говорится, что теперь у получателя есть возможность самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты.

Также отмечается, что информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд будет передавать автоматически. Таким образом, льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

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Напомним, что украинский почтовый оператор "Укрпочта" выплатил пенсионерам, получающим выплаты через почтовые отделения, 4,8 миллиарда гривен монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг.

Ранее "Апостроф" сообщал, что представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил о планах Офиса президента расширить число получателей субсидий.