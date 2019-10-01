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​Что не так с укреплением гривны: финансисты назвали плюсы и минусы

вторник, 01 октября 2019, 13:47
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Укрепление гривны привело к "проседанию" зарплат украинских айтишников. Долларовые зарплаты программистов при конвертации в гривну за год упали на 12%.

Об этом сообщает Ain.ua.

Издание отмечает, что не менее важной темой для украинских программистов остается вопрос введения налога для IT-сферы.

На эти темы на портале DOU уже неделю продолжается дискуссия. Сейчас там больше 700 комментариев.

Как утверждает издание, в некоторых IT-компаниях сотрудники уже требуют компенсировать проседание зарплаты из-за укрепления гривны.

Средняя зарплата программистов в Украине сейчас составляет $2000. По словам сотрудников топ-3 крупнейших IT-компаний Украины, пересмотров зарплат пока не было.

Как сообщал "Апостроф", все больше украинцев работают по аутсорсингу - формально находясь на рынках других стран, но физически оставаясь в Украине. Западному бизнесу выгодно нанимать наших соотечественников, так как им можно платить меньше.

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