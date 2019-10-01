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​Что происходит с гривной в первый день октября: свежий курс валют

вторник, 01 октября 2019, 09:16
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Курс национальной валюты во вторник слабеет по отношению к американскому доллару и евро.

На 1 октября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2419,7474 грн за $100;

2634,8629 грн за 100 евро;

На 30 сентября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2408,2809 грн за $100;

2633,4552 грн за 100 евро;

Таким образом, курс гривны за минувшие сутки просел на 11 копеек, а курс евро - на 1 копейку.

О перспективах падения гривны читайте в материале “Апострофа” - Курс гривны на осень: будет рост доллара, но есть нюансы.

Чтобы узнать, почему несмотря на укрепление гривны в последние месяцы цены на товары в Украине продолжают расти, читайте материал “Апострофа” - Почему цены в Украине не падают вслед за долларом.

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