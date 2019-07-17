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Топ-чиновника уволили после скандального разговора с Зеленским

среда, 17 июля 2019, 13:23
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Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и.о. главы Государственной фискальной службы Украины.

Об этом сообщал Интерфакс-Украина.

"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано - сегодня решение одобрено", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду.

По его словам, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Одессе уволил главу Государственной фискальной службы Александра Власова. Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой Офиса президента.

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