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Зеленский наказал главу ГФС за вранье: опубликовано видео

суббота, 13 июля 2019, 13:54
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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Одессе уволил главу Государственной фискальной службы Александра Власова.

Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой Офиса президента.

Зеленский обратился к Власову по поводу увольнения руководителей таможни в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал президент во время совещания в Ужгороде 6 июля. По словам Зеленского, сообщение в соцсети от главы ГФС об освобождении их от исполнения обязанностей оказалось ложным.

Власов ответил, что после совещания в Закарпатье он освободил от исполнения обязанностей двух должностных лиц, а еще двое отправлены в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.

"Вы считаете, что я - идиот, действительно? Вы нас всех считаете идиотами? Я хотел, чтобы Вы лично написали заявление на увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не из Facebook, а из реальных документов", - подчеркнул Зеленский.

После этого Власов сказал: "Я сегодня напишу заявление".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во время официального визита в Днепр президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с местным городским головой Борисом Филатовым: ставкой является должность Филатова.

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