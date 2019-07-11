Зеленский продолжил чистку по всем областям Украины: полетели еще 57 "голов"

11 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил 57 руководителей районных государственных администраций (РГА).

Указы об увольнении опубликованы на сайте главы государства.

Все чиновники уволены в связи с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины.

Так, должностей лишились шесть глав районов в Киевской области, и руководители РГА в 11 других областях: Черновецкой (10), Черкасской (2), Херсонской (3), Харьковской (7), Тернопольской (13), Ровенской (3), Полтавской (3), Николаевской (2), Запорожской (2), Житомирской (3), Днепропетровской (2) и Волынской (1).

Напомним, что 9 июля Зеленский подписал указы об увольнении 70 руководителей РГА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Рада провалила очередное голосование по увольнению топ-министра.