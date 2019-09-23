В Украине подписан важнейший закон для бизнеса

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понедельник, 23 сентября 2019, 16:20
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил своей подписью закон №1080 о внесении ряда "налоговых" правок в Уголовный кодекс.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в записке к указанному документу.

Так, глава государства одобрил закон о внесении правок в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс с целью снижения давления на предпринимателей со стороны правоохранительных органов.

"Законопроект направлен на устранение практики применения ст. 205 УК Украины как инструмента злоупотреблений и способом, который не соответствует цели уголовной ответственности, а также на гуманизацию уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов", - отмечается в записке.

Как сообщал "Апостроф", соответствующий проект 18 сентября был поддержан Верховной Радой во втором чтении, за него проголосовали 347 депутатов.

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