RU  UA

вторник, 24 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Налоги

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 сентября

14:50
Светличная и Стефанчук открыли в Харькове международный юридический форум
14:44
В Киеве пройдет форум "Украина - Венгрия: на пути к пониманию"
14:39
Снятие санкций с Януковича: суд ЕС сделал важное уточнение
14:28
В России ученик готовил оружие и взрывчатку для массовой бойни в школе: фото
14:24
​Власти предложили фиксированную цену за растаможку "евроблях"
14:23
Яичный юбилей: в сети напомнили видео знаменитого "покушения" на Януковича
14:18
Marvel превратил Анджелину Джоли в блондинку: появились первые фото со съемок
14:10
В Одессе простились с 17-летним парнем, погибшим в страшном ДТП: фото и видео
13:59
Шапито добралось до разведки: сети разгневали данные о назначении мужа сотрудницы "Квартала 95"
13:55
Украинский певец попал в список самых красивых людей мира: в нем также Кит Харингтон и Брэд Питт
13:49
Россия включила в список на обмен террористов, убивших подростков в Харькове: фото
13:39
Летела на людей: в Одессе произошло жуткое ЧП на аттракционе, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Власти предложили фиксированную цену за растаможку "евроблях"

вторник, 24 сентября 2019, 14:24
переглянути новину українською

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов считает возможным установить фиксированную цену за растаможивание старых транспортных средств с иностранной регистрацией.

Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

Как отметил Нефедов, основные проблемы возникают при растаможке автомобилей старше 10 лет.

"Оценить стоимость автомобиля, которому 15 лет, и смотреть, сколько раз он был бит или покрашен, для таможни достаточно тяжело и проблемно", - рассказал он.

По его словам, разница в стоимости 500 долларов может быть существенна.

"Поэтому для самых дешевых авто было бы логично сделать какую-то фиксированную сумму за растаможку, чтобы спростить этот процесс и уменьшить число скандалов и возможных коррупционных рисков", рассказал глава Государственной таможенной службы.

Нефедов отметил, что сейчас Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады разрабатывает законодательные изменения, которые касаются упрощения растаможивания евроблях.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий льготный период, в течение которого владельцев нерастаможенных авто, которые находятся в Украине с нарушениями, не будут штрафовать.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бюджетные "термиты" под покровительством ГФС

Как глава ГФС зарабатывает на фиктивном НДС

Уплату налогов гражданами необходимо персонализировать

Хитрость правительства с ЕСВ может выйти боком всем украинцам - экономист

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: