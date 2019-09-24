​Власти предложили фиксированную цену за растаможку "евроблях"

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов считает возможным установить фиксированную цену за растаможивание старых транспортных средств с иностранной регистрацией.

Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

Как отметил Нефедов, основные проблемы возникают при растаможке автомобилей старше 10 лет.

"Оценить стоимость автомобиля, которому 15 лет, и смотреть, сколько раз он был бит или покрашен, для таможни достаточно тяжело и проблемно", - рассказал он.

По его словам, разница в стоимости 500 долларов может быть существенна.

"Поэтому для самых дешевых авто было бы логично сделать какую-то фиксированную сумму за растаможку, чтобы спростить этот процесс и уменьшить число скандалов и возможных коррупционных рисков", рассказал глава Государственной таможенной службы.

Нефедов отметил, что сейчас Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады разрабатывает законодательные изменения, которые касаются упрощения растаможивания евроблях.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий льготный период, в течение которого владельцев нерастаможенных авто, которые находятся в Украине с нарушениями, не будут штрафовать.