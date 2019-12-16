Украинским предпринимателям готовят "сюрприз" с налогами: сколько придется платить

Стали известны размеры налогов, которые будут платить физические лица-предприниматели в 2020 году. Размеры зависят от системы налогообложения по нескольким категориям.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Президент подписал Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который Верховная Рада приняла 14 ноября 2019.

Размеры налогов напрямую зависят от минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Минимальная заработная плата в месячном размере с 1 января 2020 - 4723 грн (ст.8 Закона Украины от 14.11.2019 №294-их "О Государственном бюджете Украины на 2020 год").

Прожиточный минимум для трудоспособного лица в расчете на месяц с 1 января 2020 - 2102 грн (ст.7 Закона Украины от 14.11.2019 №294-их "О Государственном бюджете Украины на 2020 год").

Также законом предусмотрен туристический сбор:

Для внутреннего туризма (до 0,5% от минимальной заработной платы) - 23,62 грн;

Для въездного туризма (до 5% от минимальной заработной платы) - 236,15 грн.

Налог на недвижимость (не более 1,5% от минимальной заработной платы за 1 кв.м.) - 70,85 грн.

Напомним, что стало известно, в каких городах Украины самые высокие зарплаты и где выгодней работать.