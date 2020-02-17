Украинцам готовят "сюрприз" с налогами: что изменится и кто будет платить больше

Во фракции "Слуга народа" выступили с предложением, которое может существенно ударить по карману отдельных категорий граждан - налог на доходы хотят насчитывать по новой системе: чем больше получаешь, тем больше платишь.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Нововведения описаны в законопроекте "О внесении изменений в ст. 167 Налогового кодекса". Их автор - нардеп от монобольшинства Александр Дубинский.

Отмечается, что так называемая прогрессивная шкала НДФЛ (налог на доходы физлиц) действует в 22 из 28 стран ЕС, но в свое время введение налога до 50% дохода с миллионеров в развитых странах ЕС привело к бурной реакции.

По предварительным подсчетам, новшество не коснется 93% работающих украинцев, которые получают меньше 47,2 тыс. грн. Остальным же придется заплатить больше, но высокий налог будет насчитываться не со всей зарплаты.

К примеру, если вы зарабатываете 100 тыс. грн в месяц, с 47,2 тыс. придется заплатить налог 18%, с суммы от 47,2 до 94,4 тыс. придется отдать 36%, а с разницы между 100 тыс. и 94,4 тыс. - 54%.

Как сообщал "Апостроф", в 2020 году украинцам придется заплатить налог за каждый дополнительный квадратный метр жилья, который превышает установленную законом норму.