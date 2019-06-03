Названы самые популярные у украинцев марки авто

В мае 2019 года на украинском рынке было реализовано 6 900 новых легковых автомобилей, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Укравтопром.

Наибольшим спросом в минувшем месяце у украинцев пользовались автомобили марки Toyota. Свои первые регистрационные номера в мае получили 1238 новых Тойот. Таким образом, показатель годичной давности этого бренда улучшился почти на 46%.

Второй по популярности стала Renault. За месяц 967 новых легковых автомобилей этой марки пополнили автопарк страны. По сравнению с маем 2018 года спрос на новые Рено в Украине вырос на 29 процентов.

Несмотря на незначительное отставание (0,6%) от своего прошлогоднего показателя третье место занял HYUNDAI. В активе этой марки 501 зарегистрированный автомобиль.

Четвертая строчка майского рейтинга у NISSAN – 468 реализованных машин и 26% роста к маю прошлого года.

Замыкает пятерку KIA с результатом 445 авто (+18%).

Также в ТОП-10 майского рынка вошли:

SKODA – 319 шт. (-17%);

VOLKSWAGEN – 314 шт. (-24%);

MITSUBISHI – 250 шт. (+57%);

MAZDA – 215 шт. (-13%);

SUZUKI – 205 шт. (-11%).

Титул бестселлера месяца в этот раз заслужил автомобиль Toyota RAV-4, на котором свой выбор остановил 551 покупатель.

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