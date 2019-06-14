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Lexus показала дизайн летающего авто, которое будет сражаться с инопланетянами

пятница, 14 июня 2019, 05:33
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Компания Lexus разработала концепт летающего корабля из автомобиля собственного производства RC F, который может путешествовать в космосе и обладает встроенным оружием.

Об этом сообщает издание "Авто Информатор".

Автомобиль обладает пятилитровым двигателем V8, 472 лошадиных силы, и разгоняется до 100 м/с за 4,5 секунды. В авто встроена система навигации в космосе и ассистент от Amazon, знающий огромное количество языков. Система безопасности Lexus+ имеет силовое поле.

В трансформированной форме QZ 618 сохраняет форму решетки радиатора RC F, но кардинально меняет остальную часть конструкции – теперь спереди находится круглая пассажирская секция, а под углом — ультраугловые подруливающие устройства.

Модель была разработана для художественного фильма Men in Black: International.

Как сообщал "Апостроф", ранее итальянский автомобильный производитель Ferrari представил первый суперкар серии PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) - SF90 Stradale

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