Один из лучших футболистов в истории купил самый дорогой автомобиль в мире: названа ошеломляющая цена

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал обладателем самого дорогого и единственного в мире автомобиля.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, автомобиль La Voiture Noire от Bugatti обошелся футболисту в 11 миллионов евро.

Мощность двигателя авто составляет 1500 лошадиных сил и он может развивать скорость до 420 км/ч.

Впрочем, сесть за руль новой машины португалец сможет не раньше 2021 года. Именно к этому сроку инженеры должны завершить все работы с суперкаром.

Напомним, что 34-летний Роналду перешел в "Ювентус" прошлым летом из "Реала" за 117 миллионов евро. Его зарплата в итальянском клубе составляет 30 миллионов евро в год. В нынешнем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Роналду громко высказался о своем рекорде.