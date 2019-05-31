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Набирает скорость до 340 км/ч: появились фото гибридного Ferrari с четырьмя двигателями

пятница, 31 мая 2019, 01:29
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Итальянский автомобильный производитель Ferrari представил первый суперкар серии PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) - SF90 Stradale.

Фото автомобиля появилось на странице официального представительства Ferrariв США в Twitter.

Отмечается, что мощность суперкара составит впечатляющих 1000 лошадиных сил, и благодаря этому автомобиль пока позиционируется как самый быстрый в своем сегменте.

Гибрид будет иметь полный привод, что придаст автомобилю мощности и маневренности.

В суперкаре PHEV от Ferrariиспользован бензиновый турбодвигатель V8, который сам в состоянии развить до 780 лошадиных сил мощности, а остальное 220 л.с. - выдают три дополнительных электромотора. Один из них располагается на задней оси между ДВС и восьмиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. Собран он был по примеру болидов Формулы-1 таким образом, что тяга должна передаваться на заднюю ось авто.

До 100 километров в час новый Ferrari разгоняется за 2,5 секунды, а до 200 – за 6,7 секунд.

Как сообщал "Апостроф", нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал обладателем самого дорогого и единственного в мире автомобиля - La Voiture Noire от Bugatti, он обошелся футболисту в 11 миллионов евро.

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