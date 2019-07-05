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​Морпехи НАТО задержали российское судно на пути в Сирию

пятница, 05 июля 2019, 17:08
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Власти Гибралтара задержали 4 июля нефтяной танкер "Grace 1", который, предположительно, принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line, зарегистрированной в Дубае.

Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Сведения о том, что танкером владеет Russian Titan Shipping Line, опубликованы на нескольких сайтах с базами данных о суднах, например, на marinelike.com, BalticShipping.com и ships.lv. Действительно ли эта компания является российской, до конца неизвестно.

Королевская морская пехота Великобритании задержала танкер за попытку доставить нефть в Сирию в нарушение санкций Евросоюза, сообщает Reuters. В МИД Ирана заявили, что судно перевозило иранскую нефть. Сейчас экипаж танкера допрашивают, чтобы установить характер перевозимого груза и конечный пункт назначения.

Как сообщал "Апостроф", власти Италии работают над отменой европейских санкций против России, введенных за оккупацию Крыма и военную агрессию на Донбассе.

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