​Морпехи НАТО задержали российское судно на пути в Сирию

Власти Гибралтара задержали 4 июля нефтяной танкер "Grace 1", который, предположительно, принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line, зарегистрированной в Дубае.

Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Сведения о том, что танкером владеет Russian Titan Shipping Line, опубликованы на нескольких сайтах с базами данных о суднах, например, на marinelike.com, BalticShipping.com и ships.lv. Действительно ли эта компания является российской, до конца неизвестно.

Королевская морская пехота Великобритании задержала танкер за попытку доставить нефть в Сирию в нарушение санкций Евросоюза, сообщает Reuters. В МИД Ирана заявили, что судно перевозило иранскую нефть. Сейчас экипаж танкера допрашивают, чтобы установить характер перевозимого груза и конечный пункт назначения.

Как сообщал "Апостроф", власти Италии работают над отменой европейских санкций против России, введенных за оккупацию Крыма и военную агрессию на Донбассе.