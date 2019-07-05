​Премьер Италии сделал громкое заявление о санкциях против России

Власти Италии работают над отменой европейских санкций против России, введенных за оккупацию Крыма и военную агрессию на Донбассе.

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает ANSA.

По словам Конте, власти Италии считают, что "санкции не являются самоцелью", а сдерживающие меры в отношении России там считают "временной мерой".

"Италия работает над созданием условий для преодоления этого состояния отношений между ЕС и Россией, который является плохим и для ЕС, и для России", - сказал итальянский премьер после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщал "Апостроф", Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы может стать прецедентом для дальнейших действий по снятию санкций с Кремля.

Подробнее о возвращении России в ПАСЕ читайте в материале "Апострофа": ПАСЕ возвращает Россию: кто виноват и что делать Украине.