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​У берегов Крыма затонул прогулочный катер: сколько человек спасли

четверг, 05 сентября 2019, 16:04
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В районе Судака близ оккупированного Россией Крыма затонул прогулочный катер, одного из пассажиров до сих пор не нашли.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного МЧС России по Крыму.

Отмечается, что судно находилось на расстоянии около 200 метров от берега. Сообщение о происшествии поступило около 13:40 по крымскому времени.

"На борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа, из них 13 человек было спасено. Ведутся поиски одного из пассажиров", - говорится в сообщении.

О причинах инцидента на сообщается.

Как сообщал “Апостроф”, ранее в августе неподалеку от Филиппин перевернулись три парома, погибли по меньшей мере 25 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести.

Ранее, 29 мая, в Будапеште на реке Дунай затонуло прогулочное судно с туристами из Кореи: погибли десятки человек, некоторые считаются пропавшими без вести.

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