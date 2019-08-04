У побережья Филиппин перевернулось сразу три парома: десятки погибших

Неподалеку от Филиппин перевернулись три парома, погибли по меньшей мере 25 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Как сообщается, 55 пассажиров и членов экипажа удалось спасти.

Отмечается, что погибшие были пассажирами двух паромов. На третьем пароме пассажиров не было, а четверо членов экипажа выжили.

Все три парома столкнулись с сильными ветрами и огромными волнами, вызванными проливными дождями, которые обрушились на остров Лусон и регион Западные Висайи.

Три парома двигались в проливе Илоило-Гимарас.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 29 мая в Будапеште на реке Дунай затонуло прогулочное судно с туристами из Кореи: погибли десятки человек, некоторые считаются пропавшими без вести.