Стало известно про "украинский след" в смертельном ЧП с судном в Будапеште: фото и видео

Прогулочный теплоход "Русалка", который 29 мая затонул в Будапеште, был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией.

Как сообщает венгерская пресса, длина теплохода составляла свыше 27 метров, а ширина - 4,8 метра.

Теплоход имел вместимость до 150 человек, а его скорость достигала 19 км/ч.

С 1949 по 1992 год корабль использовали исключительно Советском Союзе. В 1992 году он стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 его передали компании Panorama Deck Kft.

Также стало известно, что капитаном судна, с которым столкнулся теплоход, был гражданин Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в немецком городе Бремерхафен российский парусник умудрился разбить микроавтобус, который стоял припаркованный на набережной.