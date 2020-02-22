Девочка и фюрер: Лобода выдала забавную фотожабу после скандального порноклипа Линдеманна

Певица Светлана Лобода опубликовала фотоколлаж, на котором изображена с Ксенией Собчак и своим предполагаемым любовником, фронтменом групп Rammstein и Lindemann Тиллем Линдеманном.

Коллаж, созданный иллюстратором под ником Klod Mande, опубликован на Instagram-странице Лободы.

На вдохновленном сценой из фильма "Семнадцать мгновений весны" кадре можно увидеть саму Лободу и Ксению Собчак в форме, напоминающей нацистскую. Собчак "допрашивает" Лободу, показывая ей фото Линдеманна.

Стоит отметить, что фотожаба была опубликована на странице Лободы вскоре после выхода нового провокационного порноклипа Линдеманна на песню Platz Eins. В комментариях фанаты певицы предположили, что коллаж является своеобразной реакцией на клип.

"Ну наконец-то. Было бы странно, если бы после такого клипа была тишина", "Когда все спрашивают про тот самый клип", "После последнего клипа Тилля, Лобода: "типа не знаю никакого Линдеманна", – пишут в комментариях.

Другие звезды, в том числе и сама Ксения Собчак, также отреагировали на коллаж.

Ранее дуэт Lindemann выпустил три клипа на треки из нового альбома - Steh auf, Ich weiß es nicht и Knebel.

Известный своей брутальностью и скандальным имиджем Тилль Линдеманн впечатлил поклонников непривычно нежным фото с матерью.

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