Оказалась сильнее: появились неожиданные слухи о состоянии Заворотнюк

Звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком в одной из клиник Москвы (Российская Федерация), не смогла отпраздновать Новый год в кругу семьи из-за запрета врачей, но оказалась сильнее болезни: по слухам, она идет на поправку.

Об этом пишут российские СМИ.

Медики московской клиники, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию, отказали в просьбе родных, и праздничные дни она провела в больнице. При этом близким разрешили посещать больную актрису в любое удобное время.

Родственники Заворотнюк не комментируют ее состояние здоровья, что порождает разнообразные слухи. В частности, говорят, что актриса пошла на поправку, посещает процедуры и ходит в бассейн. Но это пока что не подтвержденные данные.

Как сообщал "Апостроф", легендарному американскому боксеру Леону Спинксу врачи поставили страшный диагноз - рак простаты.