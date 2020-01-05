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Заворотнюк ее боялась: сеть потрясло перевоплощение двойника "прекрасной няни", фото

воскресенье, 05 января 2020, 22:52
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После недавнего поста, который появился на Instagram-странице Анастасии Заворотнюк, в сети вспомнили о двойниках актрисы, в том числе о получившей известность певице Саре Окс.

Талантливая девушка спародировала Заворотнюк в популярной передаче "Минута Славы" много лет назад. Сару Окс даже пригласили на съемки нового сезона в качестве почетного гостя. Одной из фишек новых выпусков было совместное выступление Анастасии Заворотнюк и ее двойника. Однако актриса категорически отказалась от совместного номера со своим двойником. Ходили слухи, что Заворотнюк якобы побоялась оказаться в одном кадре с молодой и красивой, похожей на нее девушкой.

На данный момент Сара Окс продолжает записывать новые песни, работает моделью, а также занимается общественной деятельностью. В сентябре 2019 года на своей странице в Instagram она опубликовала пост, в котором напомнила о своей пародии на Заворотнюк и добавила, что ей не нравились сравнения с известной актрисой.

"Немногие из моего окружения знали, как мне не нравились сравнения, как мне хотелось показать свою уникальную личность, но ее никто не хотел замечать. Еще более немногие знают, что внешне я совсем другая и только мастерство перевоплощения и самопорабощение в роли другого медийного лица давали мне проекты, где мне снова приходилось кого-то изображать", – отметила певица.

Как ранее сообщал "Апостроф", актриса Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", уже несколько месяцев находится в одной из клиник Москвы. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. Несмотря на отсутствие официальной информации, комментариев родных или представителей знаменитости, СМИ приписывают ей рак головного мозга.

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