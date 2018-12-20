Россия разворошила осиное гнездо: стало известно, кто прикроет Украину в Керченском проливе

Украинские военные корабли намерены пройти Керченский пролив при поддержке кораблей НАТО.

На это в колонке для "Апострофа" обращает внимание военный обозреватель Александр Коваленко.

Он отмечает, что глава СНБО Александр Турчинов не только заявил о намерении Украины снова пройти Керченский пролив, но также отметил, что Киев попросил о поддержке у своих Западных партнеров.

"По сути, этот проход будет предполагать как минимум сопровождение одним из кораблей-партнеров Украины по НАТО", - убежден Коваленко.

В этом контексте он напомнил, что на днях в Одессу прибыл разведывательный корабль класса Echo Королевского военно-морского флота Великобритании.

"Возможно, есть какие-то договоренности о подобном проходе в сопровождении кораблей НАТО. Также известно, что США намереваются отправить в Черное море некоторые из своих кораблей. Речь идет о чуть ли не постоянном присутствии", - считает эксперт.

Он подчеркивает, что Россия, атаковав украинские корабли в нейтральных водах и захватив моряков, "разворошила целое осиное гнездо в виде НАТО".

"Альянс прекрасно понимает, что в акватории Черного моря РФ на данный момент является доминирующей силой, которой одна страна самостоятельно не способна противостоять. А внеблоковые страны вроде Украины и Грузии в первую очередь находятся в серьезной опасности. Поэтому соблюдение закона под давлением более серьезной силы и является, скорее всего, первоочередной целью подобного возможного прохода", - резюмировал он.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить.