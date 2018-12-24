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Россия поможет боевикам: в ОБСЕ заговорили об обострении на Донбассе

понедельник, 24 декабря 2018, 13:12

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер допустил, что война между Россией и Украиной может вновь обостриться.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", - заявил он в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

По словам Гремингера, "из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар".

Он указал на такие места возможной эскалации конфликта, как оккупированный Крыми линию разграничения в Донбассе, а также упомянул "нелегальные выборы" на территории самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" в качестве одного из поводов для обострения ситуации.

"Следует исходить из того, что мятежным республикам, если они окажутся под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России", - подчеркнул генсек ОБСЕ, призвав Кремль продемонстрировать добрую волю для того, чтобы возродить взаимодоверие. Таким жестом доброй воли могло бы стать "освобождение 24-х задержанных моряков и возвращение трех захваченных судов", - добавил генсек ОБСЕ.

В то же время Гремингер отметил, что не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку "политическая воля для примирения попросту отсутствует".

"Было бы хорошо получить новые импульсы от "нормандской группы", состоящей из Германии, Франции, Украины и России, но в данный момент нам, к сожалению, до этого очень и очень далеко", - подытожил генсек ОБСЕ.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о ликвидации нескольких боевиков на Донбассе.

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