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Порошенко ошибся с военным положением: генерал указал на важные нюансы

среда, 26 декабря 2018, 20:14

Необходимости введения в Украине военного положения не было даже после обострения ситуации вокруг Азовского моря.

Об этом "Апострофу" рассказал экс-главы Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По мнению генерала, даже на период обстрелов украинских моряков и задержания катеров это не было основанием для введения военного положения. А усиление боевых позиций, особенно в районе Азовского моря - все это предполагается соответствующим регламентом и законодательством Украины.

"То есть не было необходимости вводить военное положение на территории десяти областей. Это подтверждают и военные эксперты, и наши зарубежные партнеры, которые высказались против того, что военное положение должно быть введено по всей стране, должно было отменить выборы и нарушать конституционные права граждан", - добавил он.

Маломуж подчеркнул, что нужно усилить боеготовность на приоритетных направлениях, но исключительно в рамках действующего законодательства.

"Учитывая, что не было чрезвычайных ситуаций для военного положения, становится понятно, что те органы власти и управления, которые должны выполнять свои функции в рамках военного положения, выполняли их лишь номинально. То есть проверяли соответствующую боеготовность, повышение готовности к возможному проведению вооруженного конфликта - все это могло проводиться в режиме обязательств или регламентов Вооруженных сил Украины", - пояснил он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

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