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Угроза никуда не делась: Порошенко высказался о продлении военного положения

среда, 26 декабря 2018, 16:49

Введение военного положения было своевременным и необходимым, и показало свою эффективность.

Об этом во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины сказал президент Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"Российская угроза никуда не делась. И возможно, если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить военное положение. Но и за этот месяц в условиях военной тревоги для укрепления обороноспособности мы сделали немало", - отметил президент.

По его словам, за период военного положения Министерство обороны и Генеральный штаб осуществили передислокацию войск в те районы, где они наиболее необходимы для отражения возможных атак со стороны России.

"Туда, где по нашей информации, ситуация была наиболее угрожающая", - сказал Порошенко. Он также сообщил, что была усилена система противовоздушной обороны в южных и восточных областях.

"На два-три месяца была ускорена передача техники и вооружений в войска, были мобилизованы и провели учебные сборы резервистов первой очереди. Сборы проводились в составах бригад и учебных центров. Еще раз мы почувствовали очень мощное плечо поддержки со стороны участников боевых действий, которые продемонстрировали готовность в любой момент мгновенно вернуться в строй", - добавил президент.

При этом он подчеркнул, что количество желающих пройти сборы резервистов была в три-четыре раза больше потребности.

"Введение военного положения было своевременным и необходимым. Как показал последний месяц - и эффективным шагом" - добавил Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", военное положение в Украине завершилось 26 декабря, в 14:00.

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