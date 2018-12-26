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В Украине завершилось военное положение: что изменилось за этот месяц

среда, 26 декабря 2018, 14:48

В среду, 26 декабря, в Украине завершилось действие военного положения.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня, 26 декабря, в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине", - написал он.

По данным издание "Громадське", с начала введения военного положения, с 26 ноября, Верховная Рада должна была работать в сессионном режиме до окончания военного положения. Также Рада должна была вместе с комитетом национальной безопасности и обороны сделать ревизию законодательных актов в сфере обороны.

"Рада работала в обычном пленарном режиме, а комитет предложил к рассмотрению сразу два законопроекта: о создании территориальных пунктов призыва на базе военкоматов и об информационной безопасности (известный, как законопроект, разрешающий цензуру)", - говорится в сообщении.

Что изменилось за время действия в Украине военного положения:

За этот месяц пограничники не пропустили в Украину более полутора тысяч граждан России. По словам представителя ГНСУ Олега Слободяна, запреты коснулись тех, кто не смог подтвердить цель визита в Украину или нарушил процедуру пребывания во время предыдущих посещений.

Также усилили охрану государственных, военных и важных инфраструктурных объектов. На вокзалах и у мостов действительно дежурили вооруженные автоматами полицейские и нацгвардейцы. Однако их внешний вид чаще говорил о том, что они не слишком верят в реальность угроз, противостоять которым их поставили.

В течение месяца в стране прошло собрание оперативного резерва первой очереди. В них приняли участие 40 тысяч резервистов из числа бывших военнослужащих с боевым опытом. В областях, где было объявлено военное положение, состоялись заседания региональных советов обороны, по которым Генеральный штаб будет руководить мерами территориальной обороны в случае российского вооруженного вторжения. В большинстве регионов этот орган ранее не собирался регулярно, а иногда - даже в Луганской области, которая воюет уже пятый год - его создали уже после введения военного положения.

Кроме этого, стало известно, как повлияло объявления военного положения на тех, кто находится возле линии фронта в Донецкой и Луганской областях. Для прифронтового региона ничего не изменилось. Разве что, усовершенствовали систему оповещения гражданского населения и оборудовали дополнительные укрытия, о которых, как выяснилось во время разговоров с местными жителями, большинство гражданского населения до сих пор ничего не знала. Как известно и о способах и пути эвакуации в случае активизации военных действий.

Передвижение в прифронтовом регионе и пересечение линии разграничения тоже усложнились. На дорогах правда появились дополнительные патрули, но процедуры проверки документов и осмотра автомобилей остаются, скорее, формальностью.

В штатном режиме работают и контрольные пункты въезда-выезда. Запрет публичных мероприятий и мирных собраний из регионов военного положения пыталось ввести только руководство Николаевской области. Военные и местные в зоне проведения боевых действий рассказывали о незначительной активизации обстрелов со стороны боевиков в первые дни военного положения, впрочем, теперь на большинстве участков фронта затишье.

Как сообщал "Апостроф", возле административной границы с оккупированным Крымом замечено большое количество военной техники и солдат российской армии. Также в оккупированном России Крыму заметили береговые ракетные комплексы.

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