Попросил помощи: Зеленский обратился к украинцам после заявления о выдвижении

Шоумен Владимир Зеленский, который объявил о намерении баллотироваться в президенты, призвал украинцев присоединяться к своей команде.

Соответствующее видеообращение актер опубликовал в Facebook.

Зеленкский также обнародовал ссылку на сайт, где можно зарегистрироваться. Он также озвучил главное требование – не быть причастным к политике.

"Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Не стой в стороне, присоединяйся к моей команде. Неважен твой пол, религия, образование, язык на котором ты говоришь. Важно – ты никогда не был в политике. И пока что это – самое главное", - сказал шоумен.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский прокомментировал рейтинги вероятных кандидатов в президентских выборах в Украине.